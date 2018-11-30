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30. 11. 2018

Штат Род-Айленд признал Голодомор геноцидом украинцев

Американский штат Род-Айленд признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщает посольство Украины в США в соцсети Facebook.

"Официально штат Род-Айленд признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа", - говорится в сообщении.

Таким образом, штат Род-Айленд стал 22 штатом США, который признал Голодомор в Украине геноцидом.

Ранее штат Алабама признал Голодомор 1932-1933-х годов в Украине геноцидом украинского народа.

Как сообщалось, в начале октября Сенат США единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом Конгресса США, где Голодомор 1932-1933 годов признается геноцидом украинского народа.

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Источник: korrespondent.net

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