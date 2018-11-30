На Аляске произошло мощное землетрясение, есть угроза цунами

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на юге американского штата Аляска. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS) в пятницу, 30 ноября.

Эпицентр подземного толчка располагался в 13 километрах к северу от Анкориджа – столицы Аляски, где проживают почти 300 тысяч человек. Очаг стихии залегал на глубине почти 41 километра.

Также произошло несколько афтершоков. Самый сильный из них – магнитудой 5,7 – зафиксирован всего лишь в четырех километрах от Анкориджа.

Согласно полученным данным, есть вероятность того, что подземные толчки привели к формированию цунами.

Данных о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало.

Ранее сегодня стало известно, что неподалеку от аргентинской столицы Буэнос-Айреса во время встречи лидеров стран G20 произошло землетрясение. Эпицентр подземных толчков находился в 33 километрах к югу от города. Магнитуда землетрясения на глубине около 10 километров – 3,8.

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Источник: korrespondent.net