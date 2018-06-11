Стартовали продажи доступного смартфона Honor 8X с уникальными функциями

Honor, молодой инновационный бренд смартфонов, представляет пополнение доступной линейки X — смартфон Honor 8X. Наконец-то флагманские тренды добрались до недорогих смартфонов!

Помимо нового процессора Kirin 710, вместительного накопителя, мощной батареи и интеллектуальных функций фотосъёмки новинка получила безрамочный FullView дисплей с диагональю 6,5 дюйма, занимающий 91% передней поверхности корпуса.

Стильный безрамочный корпус

Новый смартфон заключен в металлическую рамку корпуса с усовершенствованной технологией COF (chip-on-film), позволившей до минимума уменьшить нижний отступ от края дисплея. Корпус устройства выполнен из стекла 2.5D, которое преломляет падающий свет и создает мерцающий эффект. Модель предлагается в трех цветах: синем, чёрном и красном. Honor 8X также получил режим защиты зрения второго поколения, сертифицированный независимой аудиторской компанией TüV Rheinland. Эта функция снижает долю синего цвета в спектре подсветки экрана, значительно уменьшая напряжение для глаз.

Камера с функциями искусственного интеллекта и режимом ночной съемки

Honor 8X получил двойную основную камеру, состоящую из модулей с разрешением 20 МП и 2 МП, и фронтальную камеру с разрешением 16 МП. Технологии искусственного интеллекта позволяют сенсорам в реальном времени распознавать более 500 видов сцен в 22 категориях, устанавливая оптимальные параметры съёмки для каждого кадра.

Режим ночной съёмки, работающий при поддержке искусственного интеллекта, позволяет получать четкие фотографии без использования штатива.

Высокая производительность

Восьмиядерный процессор Kirin 710 обеспечивает высокий уровень производительности для разных типов задач. По сравнению с чипом предыдущего поколения производительность каждого ядра возросла на 75%. Также Honor 8X получил графический ускоритель Mali G51 и технологию GPU Turbo, позволяющую более эффективно использовать возможности аппаратных компонентов. В результате производительность графического модуля возросла на 130% по сравнению с предыдущим поколением, открыв новые возможности для любителей мобильных игр.

Honor 8X оснащен встроенным накопителем ёмкостью 64 ГБ и поддерживает карты памяти microSD объёмом до 256 ГБ. Интеллектуальный интерфейс EMUI 8.2 не только поддерживает операционную систему в оптимальном состоянии, предотвращая снижение производительности, но и предлагает пользователям новые функции, среди которых распознавание лиц в условиях приглушенного света и различные варианты дополненной реальности. Кроме этого Honor 8X получил интеллектуальную технологию энергосбережения и батарею ёмкостью 3750 мА*ч, способную обеспечить более одного дня автономной работы в режиме высоких нагрузок.

Улучшенное качество связи

Honor 8X получил новую технологию связи на базе искусственного интеллекта, который автоматически распознаёт слабый сигнал или сильные помехи и настраивает параметры, улучшая качество звука во время разговора. Когда пользователь совершает звонок в шумном месте, например, в метро или на сильном ветру, смартфон распознаёт фоновый шум и активирует шумоподавление, значительно повышая качество звука, который слышит собеседник. Технология способна также распознавать изменение уровня сигнала, например, когда пользователь заходит в лифт, и быстро восстанавливать 4G-соединение на полной скорости, как только двери откроются.

Honor 8X устанавливает новые стандарты качества и возможностей для всего рынка мобильных устройств, демонстрирует огромный скачок в технологиях и дизайне, заново определяя границы возможного. Honor 8X — веское доказательство того, что премиальные функции могут быть доступны широкому кругу пользователей по всему миру.

Сегодня в Беларуси стартуют продажи смартфона Honor 8X в магазинах партнёров – «5 элемент», «Электросила», «На связи», «Связной», «Алло», «Евросеть», у операторов МТС и Велком. Рекомендованная розничная цена в магазинах партнёров составит 649 рублей за версию с 4ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Смартфон будет представлен в черном и синем цвете, с декабря будет доступен также алый цвет. Первых покупателей Honor 8X ждёт приятный сюрприз – они могут зарегистрировать IMEI на сайте http://kino-honor.by/ и получить баллы в системе ByCard, которые можно использовать на поход в кино с друзьями. А если времени на поход в кино нет – всегда можно посмотреть любимый фильм на смартфоне Honor 8X с огромным дисплеем и разрешением почти как в кинотеатре!

О бренде Honor

Honor – один из ведущих брендов смартфонов, входит в состав компании Huawei.

Следуя слогану «For the Brave» Honor ориентирован на молодежную аудиторию, которая следит за последними технологическими тенденциями. Honor предлагает активным молодым людям передовые разработки и новейшие решения.

Более подробная информация на сайте https://www.hihonor.com/by а также в Facebook, VK, Instagram