Вызов как стратегия в искусстве: художник Руслан Вашкевич приглашает на уникальную лекцию

5 ноября 2018 года в 19.00 в Минске в культурном центре «Корпус» состоится открытая лекция «Вызов и неповиновение». В ее названии закодирован путь, которого неукоснительно придерживаются в своем творчестве авторы — известный в Беларуси и за ее пределами художник Руслан Вашкевич и арт-идеолог Алина Савченко.
В эпоху молчаливого согласия и тотальной комплементарности в искусстве без обозначения персональной позиции и личной стратегии противостояния любые действия обречены.
Как формировать художественное высказывание в отсутствие социального голода на искусство? Как художнику оставаться живым, когда главным вызовом времени является отсутствие вызова? Как бороться за будущее, не имея убедительного настоящего? Используя формат личной встречи, авторы лекции готовы подробно рассказать о своих радикальных методах и наступательных тактиках на примере последних проектов («Радиус Нуля», «Не смотря ни на что», «Культпролет», «Победа над солнцем», «Северный полигон», «Проходи мимо!») и поступков настоящего времени.
Смелые футурологи от современного искусства, авторы намерены поделиться уникальным опытом сопротивления на арт-поле, проявить свое конструктивное «здесь и сейчас» и предложить свой маршрут в будущее.
Лекция состоится в Минске в культурном центре «Корпус» (пр. Машерова, 9, корп.8). Вход свободный. Телефон для справок +375 29 648 86 96.
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