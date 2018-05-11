В Беларуси впервые выпустили квас со вкусом груши

Компания «Лидское пиво» выпустила лимитированную серию зимнего кваса со вкусом груши. Новинка «Морозная груша» будет доступна в магазинах до конца февраля 2019 года.

Новинка представляет собой настоящий квас брожения со специально разработанной к зиме рецептурой. В качестве основы – хлебный квас, а классические составляющие дополняют натуральные экстракты груши, миндаля и ванили. Они придают напитку приятный аромат и особый вкус с фруктово-пряными нотами, что призвано поднять настроение в морозную погоду.

«Морозная груша» позиционируется как самостоятельный напиток, но при этом удачно сочетается с блюдами праздничного и повседневного стола. Как и все остальные представители лидского кваса, новинка не содержит консервантов.

Новый напиток доступен в двух форматах – бутылках на 1,5 и 0,5 литра. Его легко узнать по оригинальной этикетке. В дизайне упаковки нашли отражение мотивы новогодних праздников: уютный снежный вечер и активные зимние развлечения, такие как катание на санях. Рекомендуемая цена – 1,17 и 2,07 рублей за бутылку 0,5 и 1,5 литра соответственно.