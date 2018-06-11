8 ноября в Большом театре состоится концерт «Кабачок «На двух стульях»

8 ноября на сцене Камерного зала им. Л.П. Александровской зрителей ждет вечер сюрпризов – концерт «Кабачок «На двух стульях».

Само название проекта отсылает нас к известной в прошлые годы советской программе «Кабачок «13 стульев». И формат передачи сохранится: двое ведущих будут рассказывать веселые истории, курьезные случаи из жизни артистов.

– Только в той программе актеры пели под фонограмму. В нашем проекте великолепные солисты белорусской оперы будут выходить в образах легендарных певцов и, конечно, сами исполнять известные композиции. Как говорится, будут стараться усидеть на двух стульях, – улыбается дипломант международных конкурсов и фестивалей концертмейстер Ирина Телепнева. – Конечно, надеемся, что программа получится неожиданной, искрометной и веселой для зрителя. Тем более, что снова работаем такой великолепной командой – с обладательницей медали Франциска Скорины Юлией Щербаковой и режиссером Еленой Медяковой.



– В этот вечер будет приподнят театральный занавес, чтобы зрители смогли хоть ненадолго увидеть закулисную жизнь артистов. Кстати, в «Фейсбуке» был брошен клич коллегам и друзьям – с просьбой поделиться актерскими байками. И многие откликнулись, – рассказала режиссер Елена Медякова. – Получится вечер, на котором откроются тайны нашей профессии… А в концерте уже дали согласие принять участие… Людмила Зыкина, Сергей Лемешев, Марио Ланца, Федор Шаляпин, Анна Герман, Леонид Утесов, Эдит Пиаф, Любовь Казарновская и многие другие гости. (Улыбается.) Надеемся, у наших певцов получится максимально приблизиться к образу того или иного исполнителя, причем не только по внешности, но и по голосовым данным. «Сдадим» наших участников, ведущих солистов Большого театра Беларуси, мы только в программке. Сейчас раскрывать все карты не будем. Не сомневаемся, что настоящие поклонники оперного пения узнают своих любимых артистов под любой маской.



Как обещают авторы программы, в конце вечера пройдет зрительское голосование: кто вжился в образ легенды сцены лучше всех? Песня в исполнении победителя и прозвучит «на бис».