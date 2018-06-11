«Мисс Беларусь-2018» представит Беларусь на конкурсе «Мисс Мира»

7 ноября победительница Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2018» Мария Василевич отправится в китайский город Санья, чтобы представить нашу страну на Международном конкурсе красоты «Мисс Мира-2018».

Это старейшее из подобных соревнований для молодых девушек и одно из самых престижных. Отличает его то, что организаторы отказались от выхода в купальниках, зато большое внимание уделяют социальным проектам участниц. Мария, например, планирует привлечь внимание мировой общественности к проблеме самореализации и социальной интеграции людей с инвалидностью.

Помимо номинации «Мисс Благотворительность» конкурс предусматривает титулы «Мисс Fashion - Топ-Модель», «Мисс Мультимедиа», «Мисс Танец Мира», «Мисс Талант», «Мисс Спорт», «Мисс Интеллект». Но, пожалуй, самыми желанными являются три топовых звания: «Вторая вице-Мисс», «Первая вице-Мисс» и «Мисс Мира-2018».

Подготовкой Марии Василевич к «Мисс Мира-2018» занималась Национальная школа красоты при поддержке Министерства культуры, генеральный партнер – Банк развития.

Девушка прошла уроки макияжа, парикмахерского искусства, стиля, психологии, обучалась дефиле, фотопозированию, усовершенствовала английский язык.

Павел Стрельченко, преподаватель кафедры хореографии БГУКИ, хореограф Национальной школы красоты рассказал, что специально для конкурса были поставлены два танца:

«Первый танец народный, он будет показан в выходе «Танец мира», где каждая из участниц демонстрирует этнические элементы своей страны. Номер включает в себя традиционный лексический фонд белорусского танца, раскрывает многообразие танцевальной культуры Беларуси, ее колорит и особенности. Второй танец для конкурса талантов – это метафорическая история про Птицу-Паву, которая нашла прекрасный венок и превратилась в белорусскую девушку-красавицу».

Пожалуй, самый масштабный этап подготовки – создание дизайнерских нарядов для конкурса. Только вечерних и коктейльных платьев Марие нужно взять с собой около тридцати. Над ними работали модельеры Юлия Латушкина, Алена Горецкая, Дарья Мугако, головные уборы создала Екатерина Плавинская, украшения – Антонина Суринович. Весь багаж должен уместиться в 3 чемодана весом до 23 кг.

Перед отлетом в Китай Мария Василевич поделилась мыслями:

«К «Мисс Мира» я отношусь как к работе. Потому что было вложено много сил в подготовку, труда не только моего, но и всей команды. Я думаю, что и на самом конкурсе нужно рассчитывать на то, чтобы выкладываться каждый день на сто процентов, не жалеть себя, потому что такой шанс предоставляется один раз в жизни. Буду стараться представить Беларусь достойно».

Конкуренция на соревновании «Мисс Мира» всегда очень серьезная. Все конкурсантки – это девушки, занявшие в Национальных отборах своих стран титул не ниже «Второй вице-Мисс».

Интересно, что Мария Василевич летит не без подарков своим соперницам. Она вручит им сердечки из войлока и соломенных ангелов, которых помогли ей создать талантливые дети с инвалидностью из Каменской государственной вспомогательной школы-интерната.

В этом году в «Мисс Мира» участвуют представительницы 117 государств. На протяжении месяца они будут бороться за корону, проходя различные испытания под пристальным вниманием членов жюри. Имя самой красивой девушки мира станет известно во время вечернего шоу 8 декабря.