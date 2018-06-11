Спортивная карточка «O-GO!»: для людей, ведущих активный образ жизни

Белагропромбанк совместно с Мasterсard приступил к эмиссии уникального карточного продукта – спортивной карточки «O-GO!», которая выпускается и на пластике, и в виде брелока. 5 ноября 2018 года на площадке возле Дворца спорта в Минске в честь презентации нового продукта состоялось красочное шоу.

Главная идея карточки «О-GO!» – поддержать спортивное движение в стране и предоставить новые удобные возможности людям, которые предпочитают вести активный образ жизни. В тесном сотрудничестве с международной платежной системой Мasterсard Белагропромбанк разработал новый продукт – банковскую платежную карту, с помощью которой каждый человек, занимающийся спортом, сможет накапливать баллы и получать подарки и призы.

– Мы постарались создать не только полезный и удобный финансовый инструмент, но и продукт, мотивирующий на занятия спортом. В этом мы видим задачу Белагропромбанка как социально ориентированного бренда, – отмечает заместитель Председателя Правления ОАО «Белагропромбанк» Виталий Крук. – Мы приложили максимум усилий, чтобы с помощью новой карточки поощрять желание и готовность её держателей вести здоровый образ жизни.

Спортивная карточка «О-GO!» – неиссякаемый источник бонусов и преимуществ для тех, кто находится в постоянном движении. Это карта с технологией бесконтактной оплаты Mastercard. Она позволяет своим держателям получить ряд ощутимых финансовых преимуществ, упростить рутинные процессы – такие, как совершение ежедневных покупок, а также получить от Белагропромбанка ценные бонусы за физическую активность. Чем больше активности, тем ощутимее польза! Кроме того, это первая банковская карта в Беларуси, которая доступна в форме брелока, чтобы еще удобнее было вести активный образ жизни.

– Mastercard стремится предлагать пользователям продукты, передовые по сути и удобные по форме. Карта в брелоке – инновация на белорусском рынке, идеально подходящая любителям активного образа жизни: с ней можно легко совершать ежедневные платежи и расчеты, не отвлекаясь от любимых занятий. Надеюсь, новое предложение окажется востребованным и найдет немало сторонников, – комментирует Нина Виллемс, Глава международной платежной системы Masterсard в Казахстане, Беларуси и Армении.

Спортивная карта «О-GO!» предоставляет своим держателям Cash-back в размере 1% на все безналичные покупки и в размере 2% при расчете в точках оказания услуг либо продажи спортивных товаров (таких, как спортклубы, бассейны, магазины спортивного питания, спортивной одежды, инвентаря), а также в медицинских центрах. Кроме того, они смогут воспользоваться скидками в предприятиях – партнерах банка и стать участниками рекламной акции «Энергия FITкоинов».

FITкоины – специальные бонусные баллы – держатели карты смогут получать как за физическую активность (количество пройденных шагов), так и за совершение безналичных платежей (в том числе в интернет-магазинах). Накопленные FITкоины можно будет обменять на полезные подарки из предложенного списка вознаграждений.

Чтобы накапливать баллы, необходимо стать пользователем услуги «Мобильный интернет-банкинг», установить фитнес-приложение (для устройств на базе ОС Android – Google FIT, для IOS – «Здоровье») и синхронизировать фитнес-приложение с Интернет-банкингом Белагропромбанка. При расчете карточкой «O-GO!» за любые ежедневные покупки каждые потраченные 10 BYN превратятся в 1 FITкоин. В 1 FITкоин будут конвертироваться и каждые 10 тыс. шагов, пройденных в день. Накопленные FITкоины можно будет обменивать на ценные подарки различных категорий в мобильном приложении банка.