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08. 11. 2018

В аэропорту Минск все еще туман — прибытие некоторых рейсов задерживается

В минском аэропорту задерживается прибытие определенных рейсов из-за непрекращающегося тумана - он мешает своевременной посадке самолетов. В Минск задерживаются рейсы из Запорожья, Санкт-Петербурга, сообщают в Национальном аэропорту Минск.

Взлет воздушных судов происходит нормально, без задержек. Готовятся вылеты регулярных рейсов из Минска в Прагу, Одессу, Львов и Будапешт. Ограничения касаются только посадок. Оперативную информацию можно узнать на онлайн-табло прилетов и вылетов на сайте аэропорта.

Недавно удалось приземлиться самолету из Вены.

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