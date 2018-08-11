В аэропорту Минск все еще туман — прибытие некоторых рейсов задерживается

В минском аэропорту задерживается прибытие определенных рейсов из-за непрекращающегося тумана - он мешает своевременной посадке самолетов. В Минск задерживаются рейсы из Запорожья, Санкт-Петербурга, сообщают в Национальном аэропорту Минск.

Взлет воздушных судов происходит нормально, без задержек. Готовятся вылеты регулярных рейсов из Минска в Прагу, Одессу, Львов и Будапешт. Ограничения касаются только посадок. Оперативную информацию можно узнать на онлайн-табло прилетов и вылетов на сайте аэропорта. Недавно удалось приземлиться самолету из Вены. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby