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08. 11. 2018

В Жлобине водитель сбежал с места смертельного ДТП

Житель Жлобина 1998 года рождения попал в смертельное ДТП и убежал с места происшествия, однако был задержан, сообщили в МВД.

Мужчина, управляя автомобилем «Ауди», при выезде на главную дорогу столкнулся с автомобилем «Форд», сообщают Naviny.by. В результате столкновения погиб пассажир «Ауди», житель деревни Большие Роги, 1998 года рождения. Второй пассажир «Ауди», житель Жлобина 2000 года рождения был госпитализирован.

 

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