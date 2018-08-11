В Жлобине водитель сбежал с места смертельного ДТП

Житель Жлобина 1998 года рождения попал в смертельное ДТП и убежал с места происшествия, однако был задержан, сообщили в МВД.

Мужчина, управляя автомобилем «Ауди», при выезде на главную дорогу столкнулся с автомобилем «Форд», сообщают Naviny.by. В результате столкновения погиб пассажир «Ауди», житель деревни Большие Роги, 1998 года рождения. Второй пассажир «Ауди», житель Жлобина 2000 года рождения был госпитализирован. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby