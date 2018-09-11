Одноклассники запустили автоматическое создание фотоальбомов для публикации в соцсети

Социальная сеть Одноклассники запустила новый сервис «Фотомоменты». С помощью него пользователи приложений ОК на iOS и Android в один клик смогут поделиться со своими близкими подборками фотографий со смартфона. Для этого снимки будут автоматически сгруппированы по времени съемки и местоположению.

Благодаря новой возможности можно быстро поделиться с друзьями в ОК фотографиями из отпуска, выложить альбом со снимками из музея, театра, концерта или показать, как прошли семейные выходные. В новом сервисе будет собран уже готовый к публикации альбом по каждому из недавних памятных моментов.

Помимо недавних событий, сервис также предлагает пользователям случайную выборку памятных моментов из прошлого, которыми также можно поделиться

в ленте.

Чтобы создать свою подборку фотографий, сгруппированных из памятных снимков, пользователь должен предоставить приложению ОК доступ к фотоальбому на смартфоне. После этого фотомоментами можно будет делиться в ленте в один клик.

Подборки фото со смартфонов на iOS формируются на базе сервиса «Воспоминания» в iPhone. Фотографии с устройств на Android ОК группируют самостоятельно на основе геоданных и времени.

За 2017 год ежемесячная аудитория ОК, посещающая социальную сеть только с мобильных устройств, выросла на 17% и достигла 33 млн уникальных пользователей. При этом рост ежедневной аудитории приложений на iOS и Android составил за год 11%.