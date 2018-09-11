В Ляховичском районе насмерть сбит велосипедист

8 ноября в 19:05 на территории Ляховичского района произошло ДТП.

Предварительно известно, что 21-летняя девушка из деревни Своятичи Ляховичского района на автомобиле «Дэу Ланос» ехала по автодороге Р-91 «Барановичи-Осиповичи» Ляховичского района в направлении деревни Адаховщина. На 184-ом километре она сбила велосипедиста. 52-летний мужчина из деревни Адаховщина Ляховичского района пересекал на велосипеде проезжую часть, не спешившись справа налево по ходу движения автомобиля.

Мужчину доставили в Барановичскую городскую больницу, где он позже скончался от полученных телесных повреждений.

Как стало известно, велосипед не был в достаточной степени оборудован согласно п.149 ПДД. Ранее велосипедист привлекался 6 раз по ст. 18.23 ч.1 КоАП РБ (нарушение правил дорожного движения пешеходом, лицом, управляющим велосипедом, гужевым транспортом, или лицом, участвующим в дорожном движении и не управляющим транспортным средством) и по ст.18.23 КоАП РБ — 2 раза (нарушение правил дорожного движения, повлекших создание аварийной обстановки).

В данный момент по факту случившегося проводится проверка.