В Минтруда озвучили информацию о рекордном повышении пенсий в Беларуси

Министерство труда поделилось информацией о том, насколько выросли пенсии белорусов после третьего повышения за текущий год. Согласно данной информации, средний размер назначенных месячных пенсий в ноябре 2018 года составил 381,56 рубля, что на 17,66 рубля больше, чем в октябре.

Средний размер назначенных пенсий по возрасту в ноябре составил 393,68 рубля, ранее - 374,8 рубля, сообщает TUT.by. Перед ноябрьским, третьим повышением, пенсии поднимались ранее с 1 августа и с 1 мая 2018 года.

Премьер-министр страны Сергей Румас ранее заявлял, что правительство Беларуси готовит предложение о повышении пенсий еще на 5%. В случае поддержки этого предложения, по словам премьер-министра, рост пенсий в 2018 году побьет рекорд и увеличится более чем на 20%.

Соотношение между средней пенсией по возрасту и зарплатой пока в Беларуси составляет 36,2%. По признанию Сергея Румаса, до конца 2018 года достичь 40% пока не реально, так как "для этого пришлось бы поднять пенсию почти на 50%". Причиной всему стал резкий рост зарплат в стране в 2018 году.

В целом, власти планируют поднять средний размер пенсий до 40% от средней зарплаты по стране. Задача была перенесена на 2019 год.

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