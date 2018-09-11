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09. 11. 2018

На Куфаре продают универсам Центральный

Известный минский универсам выставили на продажу на площадке Куфар Недвижимость. Продавец — дистрибьюторско-логистический оператор «НП-Сервис», стоимость лота — 9,8 миллионов долларов.

Универсам «Центральный» — один из старейших магазинов города. Он открылся в 1953 году на проспекте Ленина, в доме, который спроектировали Михаил Парусников и Георгий Заборский. Долгое время магазин существовал под номером 13, и только в 1977 году он стал называться «Универсам  «Центральный».

 

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