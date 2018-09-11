14 ноября состоится концерт хора Большого театра Беларуси

14 ноября на главной сцене театра будет представлен проект, который появляется в афише театра один раз в два-три года — грандиозный концерт хора Большого театра Беларуси. Это долгожданное и значимое событие. Всего в уникальной программе вечера примут участие более 150 исполнителей — хор, оркестр, солисты оперы, артисты балета.

Предыдущий концерт такого масштаба с успехом прошел в 2015 году и стал роскошным подарком меломанам и истинным ценителям классической музыки. Каждый проект такого уровня оригинален, в программе нынешнего концерта будут представлены произведения для хора, которые не исполняются в данный момент на сцене белорусского Большого, и отрывки из опер, которые присутствуют в нынешнем репертуаре.

Постановку концерта осуществляют народная артистка Беларуси Нина Ломанович и обладатель медали Франциска Скорины режиссер Галина Галковская, лауреат международных конкурсов балетмейстер Ольга Костель, хормейстер Сергей Агранович. Оркестром Большого театра Беларуси будет руководить в этот вечер маэстро Иван Костяхин.

"Мы традиционно стремимся представить нашим зрителям оперные хоровые шедевры, которые не идут в нашем театре или шли когда-то очень давно. Есть, конечно, и жемчужины из текущего репертуара, без которых не обходится ни один концерт, и такие хиты также будут представлены. Мы театральный хор, поэтому все номера воплощаем сценически. Это тоже требует постановочных репетиций с режиссером. Оба отделения будут театрализованными, причем первое – костюмированное", — рассказывает Нина Иосифовна Ломанович

Вокальная мощь и ансамблевое единство, музыкальность и тонкое ощущение стиля, высокая исполнительская культура и тембральное богатство голосов артистов хора получили высокую оценку во время гастролей Большого театра Беларуси в Германии, Израиле, Испании, Польше, Португалии, Швейцарии, Таиланде и других странах. «Настоящим сокровищем был хор под руководством Нины Ломанович, очень красиво звучащий во всех голосах, образцовый по слиянию в целое и с большой динамической шкалой в темпах и выразительности. За эти великолепные качества его всегда горячо приветствовала публика», - отмечал автор журнала Das Opernglas, побывавший на спектаклях Большого театра Беларуси в Германии.