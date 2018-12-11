Команда Forest Space презентовала свой проект

Команда Forest Space выпустила релиз проекта (18 октября в галерее “У” была презентация проекта).

Как сообщал Telegraf.by, Forest Space или «Пространство леса» - это интерактивная веб-платформа о самом старом лесе Европы - Беловежская пуща.

Проект Forest Space полностью состоит из уникального контента, который команда сделала сама. На данный момент команда представила:

19 панорамных видео 360 в качестве 5К;

(пример: https://www.youtube.com/watch?v=SzMBIu8XLc0)

9 архивных фото;

(пример: https://forestspace.eu/img/archival-photos/simona-kossak_2.jpg)

14 мифологических существ;

(пример: https://www.youtube.com/watch?v=gN7a6hXdEjk&t=2s)

7 мест силы.

(пример: https://www.youtube.com/watch?v=2x09e8yWo1M&t=3s)

Проект мультиязычный, на данный момент на двух языках: русский и польский. В будущем команда планирует сделать на белорусском языке, а потом и на английском.

Команда работает уже над этим проектом около 4 месяцев, начиная с июля этого года в рамках международного проекта MATCH (Media&Art To Cultural History):

Однако платформа не работает корректно на мобильных устройствах, поэтому команда планирует разработать мобильное приложение для iOS и Android.

А вот и наша команда - каждый из нас профессионал в своей сфере и с большим опытом работы. Это команда - самое ценное, что у нас получилось в этом проекте! - говорит команда проекта Forest Space.





Мы приглашаем вас погрузиться в мифологию пространства леса вместе с нами! - так же говорит команда проекта Forest Space.

Команда открыта к сотрудничеству:

Вы можете прислать свои архивные фото, интересные мифологические существа, статистику, новые места силы и команда Forest Space обещает разместить наиболее интересную информацию на платформе forestspace.eu.

Посмотреть презентацию вы можете здесь: https://www.youtube.com/watch?v=3WxVqVgvWcE