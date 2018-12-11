Команда Forest Space презентовала свой проект

Команда Forest Space выпустила релиз проекта (18 октября в галерее “У” была презентация проекта).
Как сообщал Telegraf.by, Forest Space или «Пространство леса» - это интерактивная веб-платформа о самом старом лесе Европы - Беловежская пуща.
Проект Forest Space полностью состоит из уникального контента, который команда сделала сама. На данный момент команда представила:
- 19 панорамных видео 360 в качестве 5К;
(пример: https://www.youtube.com/watch?v=SzMBIu8XLc0)
- 9 архивных фото;
(пример: https://forestspace.eu/img/archival-photos/simona-kossak_2.jpg)
- 14 мифологических существ;
(пример: https://www.youtube.com/watch?v=gN7a6hXdEjk&t=2s)
- 7 мест силы.
(пример: https://www.youtube.com/watch?v=2x09e8yWo1M&t=3s)
Проект мультиязычный, на данный момент на двух языках: русский и польский. В будущем команда планирует сделать на белорусском языке, а потом и на английском.
Команда работает уже над этим проектом около 4 месяцев, начиная с июля этого года в рамках международного проекта MATCH (Media&Art To Cultural History):
Однако платформа не работает корректно на мобильных устройствах, поэтому команда планирует разработать мобильное приложение для iOS и Android.
А вот и наша команда - каждый из нас профессионал в своей сфере и с большим опытом работы. Это команда - самое ценное, что у нас получилось в этом проекте! - говорит команда проекта Forest Space.
Мы приглашаем вас погрузиться в мифологию пространства леса вместе с нами! - так же говорит команда проекта Forest Space.
Команда открыта к сотрудничеству:
Вы можете прислать свои архивные фото, интересные мифологические существа, статистику, новые места силы и команда Forest Space обещает разместить наиболее интересную информацию на платформе forestspace.eu.
Посмотреть презентацию вы можете здесь: https://www.youtube.com/watch?v=3WxVqVgvWcE
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