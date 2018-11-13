В декабре 2019 года в Минске представят внедорожную версию Volkswagen Tiguan

В декабре 2019 года в автосалонах Volkswagen будет представлен кроссовер Volkswagen Tiguan в специальном исполнении - OFFROAD. В данный момент уже принимаются заказы на на внедорожную модификацию. Цены - от 56 750 рублей.

Спецверсия Tiguan OFFROAD оснащена бензиновым двигателем 150 л.с. в паре с 6-ступенчатой механикой либо автоматом. Кроме того, покупателям будет доступна модель с бензиновым двигателем 180 л.с. и 7-ступенчатой АКП. Все версии оснащаются полным приводом 4Motion.

Автомобиль оборудован спойлером R-Line и внедорожными бамперами, при этом передний бампер – с увеличенным углом въезда в 26 градусов. Также внешний вид авто отличается окрашенными в черный цвет электроскладываемыми боковыми зеркалами с подогревом, тонировкой задних стекол, 17-дюймовыми легкосплавными дисками Tulsa, задними светодиодными фонарями с 3D дизайном.

Интерьер Tiguan OFFROAD отличается от других версий специальной износостойкой отделкой, комбинированной из ткани и искусственной кожи «Austin», специальными декорированными вставками OFFROAD, накладками на дверные пороги, резиновыми салонными ковриками спереди и сзади с логотипом OFFROAD.

Функциональное оборудование Tiguan в специальной версии включает в себя цифровую приборную панель диагональю 12,3’’; интерфейс App-Connect; аудиосистему с цветным дисплеем; электрохромное зеркало заднего вида; электроскладываемые наружные зеркала заднего вида; камеру заднего вида с омывателем; передние и задние парктроники; электропривод двери багажного отделения; датчик дождя; противоугонную систему с сигнализацией и датчиком сканирования салона.

В качестве дополнительных опций при покупке авто можно заказать пакет OFFROAD PLUS, включающий в себя систему бесключевого доступа и запуска двигателя, ассистент парковки с передними, задними и боковыми датчиками и Brake Assist, светодиодные фары ближнего и дальнего света с поворотной подсветкой и дневными ходовыми огнями, систему автоматического переключения дальнего света фар, автокорректор фар с динамическим поворотным светом, адаптивный круиз-контроль с ассистентом движения в пробке (только для АКП). Кроме того, в качестве опций предлагаются складной фаркоп с электроприводом и легкосплавные колесные диски Sebring черного цвета 7Jx18 с болтами-секретками.

Автомобиль предлагается в нескольких цветовых решениях – серебристо-белый металлик White Silver, белый Pure White, черный Deep Black и серебристый металлик Tungsten Silver. Крыша Tiguan OFFROAD по желанию может быть окрашена в черный цвет.