Мобильное приложение для скорочтения, мотивационный тренер, мессенджер для вузов: определены финалисты конкурса молодежных проектов. Полуфинал III Республиканского конкурса молодежных проектов «Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса» прошел в Минске. На этом этапе свои идеи представили 30 команд из разных регионов Беларуси. В финал вышли 13 проектов.

Всего в оргкомитет конкурса было подано более 120 заявок от школьников и студентов. Обучающий комплекс по классической криптографии, электронное интерактивное пособие, мотивационный тренер, приложение для подготовки к ЦТ, система управления микроклиматом «Умный класс» — идеи участников касались самых разных сфер системы образования.

Экспертная группа, в состав которой вошли специалисты Министерства образования, МТС, beCloud, БГЭУ, местного социального фонда «Добра», оценивала работы по нескольким критериям. Учитывались актуальность, новизна идей, результативность, возможность использовать проект в учреждениях образования.

Так, третьекурсник Витебского государственного университета им. Машерова Артем Якубенко — автор проекта Handball Training. Разработанная им программа позволяет тренеру понять, на что следует обратить внимание при подготовке спортсменов и тем самым улучшить процесс тренировок.

Анна Гузикова учится в Гомельском государственном аграрно-экономическом колледже. На конкурс она представила обучающий комплекс по классической криптографии «Шифрование легко и просто». Разработка может применяться и на уроках информатики в школах, и при обучении на IT-специальностях. На конкурс Анна приехала вместе с преподавателем Светланой Кухаренко: она уверена, что для талантливой молодежи конкурс стал возможностью ставить для себя новые цели и идти к ним.

Всего в финал конкурса вышло 13 проектов:

Тренажер по черчению, ГУО «Гимназия №1 г.Волковыска;

Мобильное приложение «RiBFoP», средняя школа № 11 г.Слуцка;

Проект для учебного заведения по культурно-событийному наполнению шестого школьного дня «Сфера N: School. Saturday. Event», лицей № 1 г. Гродно;

Дистанционный обучающий курс «MiniBoss.Финансовая грамотность», гимназия № 1 г.п. Зельва;

MotivArt — многомерная система позитивной мотивации учащихся, лицей № 1 г. Гродно;

Электронное интерактивное пособие «Природные явления», средняя школа № 6 г. Могилева;

Мобильное приложение для быстрого восприятия текста 4Read, Столинский государственный аграрно-экономический колледж;

Обучающий комплекс по классической криптографии «Шифрование легко и просто», Гомельский государственный аграрно-экономический колледж;

CANDY SHARP — обучающая игра по языку программирования C#, Гомельский государственный машиностроительный колледж;

Исследовательская онлайн-платформа GeekStarterPRO, средняя школа № 218 г. Минска;

Компьютерная программа Handball Traning, Витебский государственный университет имени П.М. Машерова;

Мессенджер для образовательных учреждений, NEXU, Полесский государственный университет;

Мобильное приложение «История Беларуси. Экзамен на 10», средняя школа № 5 г. Сморгони.

Следующим этапом конкурса станет работа с менторами. У ребят будет возможность проконсультироваться со специалистами и получить рекомендации, как усовершенствовать и продвинуть свой проект.

Итоги конкурса подведут 30 ноября на II Международной специализированной научно-технической выставке-форуме «Информационные технологии в образовании» ITE-2018. Выберут победителей в трех номинациях:

«Лучший инновационный проект учащихся учреждений общего среднего образования»,

«Лучший инновационный проект учащихся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования»,

«Лучший инновационный проект студентов учреждений высшего образования».

Авторы лучших проектов получат подарки от компании МТС, а команде, занявшей первое место, достанется главный приз — ноутбук от ГИАЦ Минобразования.

Конкурс молодежных проектов «Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса» проводится с 2016 года в рамках подписанного между Министерством образования и МТС соглашения о сотрудничестве.