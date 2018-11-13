Мобильное приложение для скорочтения, мотивационный тренер, мессенджер для вузов: определены финалисты конкурса молодежных проектов. Полуфинал III Республиканского конкурса молодежных проектов «Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса» прошел в Минске. На этом этапе свои идеи представили 30 команд из разных регионов Беларуси. В финал вышли 13 проектов.
Всего в оргкомитет конкурса было подано более 120 заявок от школьников и студентов. Обучающий комплекс по классической криптографии, электронное интерактивное пособие, мотивационный тренер, приложение для подготовки к ЦТ, система управления микроклиматом «Умный класс» — идеи участников касались самых разных сфер системы образования.
Экспертная группа, в состав которой вошли специалисты Министерства образования, МТС, beCloud, БГЭУ, местного социального фонда «Добра», оценивала работы по нескольким критериям. Учитывались актуальность, новизна идей, результативность, возможность использовать проект в учреждениях образования.
Так, третьекурсник Витебского государственного университета им. Машерова Артем Якубенко — автор проекта Handball Training. Разработанная им программа позволяет тренеру понять, на что следует обратить внимание при подготовке спортсменов и тем самым улучшить процесс тренировок.
Анна Гузикова учится в Гомельском государственном аграрно-экономическом колледже. На конкурс она представила обучающий комплекс по классической криптографии «Шифрование легко и просто». Разработка может применяться и на уроках информатики в школах, и при обучении на IT-специальностях. На конкурс Анна приехала вместе с преподавателем Светланой Кухаренко: она уверена, что для талантливой молодежи конкурс стал возможностью ставить для себя новые цели и идти к ним.
Всего в финал конкурса вышло 13 проектов:
Тренажер по черчению, ГУО «Гимназия №1 г.Волковыска;
Мобильное приложение «RiBFoP», средняя школа № 11 г.Слуцка;
Проект для учебного заведения по культурно-событийному наполнению шестого школьного дня «Сфера N: School. Saturday. Event», лицей № 1 г. Гродно;
Дистанционный обучающий курс «MiniBoss.Финансовая грамотность», гимназия № 1 г.п. Зельва;
MotivArt — многомерная система позитивной мотивации учащихся, лицей № 1 г. Гродно;
Электронное интерактивное пособие «Природные явления», средняя школа № 6 г. Могилева;
Мобильное приложение для быстрого восприятия текста 4Read, Столинский государственный аграрно-экономический колледж;
Обучающий комплекс по классической криптографии «Шифрование легко и просто», Гомельский государственный аграрно-экономический колледж;
CANDY SHARP — обучающая игра по языку программирования C#, Гомельский государственный машиностроительный колледж;
Исследовательская онлайн-платформа GeekStarterPRO, средняя школа № 218 г. Минска;
Компьютерная программа Handball Traning, Витебский государственный университет имени П.М. Машерова;
Мессенджер для образовательных учреждений, NEXU, Полесский государственный университет;
Мобильное приложение «История Беларуси. Экзамен на 10», средняя школа № 5 г. Сморгони.
Следующим этапом конкурса станет работа с менторами. У ребят будет возможность проконсультироваться со специалистами и получить рекомендации, как усовершенствовать и продвинуть свой проект.
Итоги конкурса подведут 30 ноября на II Международной специализированной научно-технической выставке-форуме «Информационные технологии в образовании» ITE-2018. Выберут победителей в трех номинациях:
«Лучший инновационный проект учащихся учреждений общего среднего образования»,
«Лучший инновационный проект учащихся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования»,
«Лучший инновационный проект студентов учреждений высшего образования».
Авторы лучших проектов получат подарки от компании МТС, а команде, занявшей первое место, достанется главный приз — ноутбук от ГИАЦ Минобразования.
Конкурс молодежных проектов «Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса» проводится с 2016 года в рамках подписанного между Министерством образования и МТС соглашения о сотрудничестве.
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