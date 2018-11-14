Новогодний маркет в ТЦ Столица состоится с 23 декабря по 7 января

Новогодний маркет в ТЦ Столица приглашает ВСЕХ за волшебством с 23 декабря по 7 января. Все самое новогоднее, ароматное теплое и сказочное для вашего праздника собрано в одном месте.

Елки и декор

Всей семьей вы сможете прогуляться среди красочных прилавков с яркими игрушками, гирляндами, предметами интерьера и украшениями ручной работы. Кстати, если вы еще не определились какая елка достойна быть гостьей на вашем празднике, то вы сможете выбрать ее у нас, а венок из еловых веток отлично дополнит праздничный дизайн вашего дома.

Угощения

Именно у нас вам следует забыть о запретах и осуществить свои самые смелые кондитерские фантазии. Для большого новогоднего маркета угощения подыскивали самые искушённые сладкоежки. У нас вы найдете все: от шоколада, конфет и пряников, до сладких наборов.

Красота

Чудо в подарок для каждой, кто готов составить конкуренцию звездочке на макушке новогодней елки. Подарочные сертификаты на приобретение бьюти-средств, косметические наборы, эфирные масла и многое другое. Мы уверены: Вы встретите новый год ослепительно красивой!

Подарки

Мы знаем из чего состоит праздник и что можно подарить близким: сувениры, детские игрушки, блокноты, маски, новогодние костюмы, хлопушки и бенгальские огни. Обратите внимание что все подарки и покупки можно упаковать и красочно оформить здесь же, вам осталось только прийти.

Ждем Вас всей семьёй на нашем новогоднем маркете в ТЦ Столица по адресу: пр. Независимости 3-2.

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Дата: 23 декабря - 7 января

Время: 10.00-22.00

Место: средний уровень



ВХОД СВОБОДНЫЙ



