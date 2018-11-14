В октябре широкая денежная масса в Беларуси сократилась на 1%

Согласно информации, размещенной на сайте Нацбанка Беларуси, широкая денежная масса, включающая в себя наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 ноября составила 40,820 млрд рублей. Это почти на 1% меньше, чем октябрьский показатель.

Объем наличных денег в обороте в октябре сократился до 2,793 млрд рублей (на 2%). Активная рублевая денежная масса (денежный агрегат М1), включающая наличные оборотные деньги и переводные депозиты в национальной валюте (средства на текущих рублевых счетах, вклады до востребования в рублях и др. счета в рублях), - в октябре 2018 года сократилась на 5% и составила 7,241 млрд рублей, сообщает БелТА.

Денежная масса в национальном определении (денежный агрегат М2), включаюший в себя М1 и другие (срочные, условные) депозиты в национальной валюте, на 1 ноября достиг уровня 14,085 млрд (на 5,2% меньше).

В октябре также сократился до 730,5 млн (на 1,5%) объем ценных бумаг, выпущенных банками вне банковского оборота в белорусских рублях. Рублевая денежная масса, которая кроме агрегата М1 включает другие (срочные, условные) рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, на 1 ноября достигла 14,816 млрд рублей, таким образом сократившись в октябре на 5%. Аналогичный объем ценных бумаг в иностранной валюте в октябре сократился до 2,144 млрд рублей (на 0,9%).

