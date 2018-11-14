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14. 11. 2018

Назначен полномочный представитель Беларуси в Совете Евразийского банка развития

Источник фото: Пресс-служба правительства Беларуси

Совмин Беларуси назначил полномочным представителем Беларуси в Совете Евразийского банка развития министра финансов Максима Ермоловича, а его заместителем - министра экономики Дмитрия Крутого.

Соответствующее решение о назначении находится в постановлении Правительства от 13 ноября 2018 года № 814. Документ принят в соответствии с Уставом Евразийского банка развития, утвержденного Соглашением об учреждении Евразийского банка развития от 12 января 2006 года и вступает в силу со дня его принятия, сообщается на сайте Совета министров Беларуси.

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