Назначен полномочный представитель Беларуси в Совете Евразийского банка развития

Совмин Беларуси назначил полномочным представителем Беларуси в Совете Евразийского банка развития министра финансов Максима Ермоловича, а его заместителем - министра экономики Дмитрия Крутого.

Соответствующее решение о назначении находится в постановлении Правительства от 13 ноября 2018 года № 814. Документ принят в соответствии с Уставом Евразийского банка развития, утвержденного Соглашением об учреждении Евразийского банка развития от 12 января 2006 года и вступает в силу со дня его принятия, сообщается на сайте Совета министров Беларуси.