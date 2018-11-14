С 14 ноября 2018 года ФСЗН принимает пени и штрафы от ИП, адвокатов и нотариусов через ЕРИП

С 14 ноября 2018 года Фонд социальной защиты населения начал принимать пени и административные штрафы от ИП, адвокатов и нотариусов через ЕРИП. Ранее через ЕРИП можно было заплатить только обязательные страховые взносы.

Вместе с этим ИП теперь могут уплачивать через ЕРИП обязательные страховые взносы также и за наемных работников.

В древе ЕРИП вышеуказанные платежи находятся на вкладке ФСЗН. Далее выбирается регион и отдел ФСЗН. После этого необходимо выбрать категорию платежа: взносы, пеня или штраф за себя или наемных лиц, ввести учетный номер плательщика ФСЗН. При этом не забывать, что учетный номер при оплате за себя и за наемных работников различен, сообщает Министерство труда.

Подробная инструкция о способе внесения платежей через ЕРИП размещена на сайте Министерства труда.

