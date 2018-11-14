Лента RSS
Подписаться на ленту
14 ноября 2018, среда, 17:06
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,43
14. 11. 2018

С 14 ноября 2018 года ФСЗН принимает пени и штрафы от ИП, адвокатов и нотариусов через ЕРИП

С 14 ноября 2018 года Фонд социальной защиты населения начал принимать пени и административные штрафы от ИП, адвокатов и нотариусов через ЕРИП. Ранее через ЕРИП можно было заплатить только обязательные страховые взносы.

Вместе с этим ИП теперь могут уплачивать через ЕРИП обязательные страховые взносы также и за наемных работников.

В древе ЕРИП вышеуказанные платежи находятся на вкладке ФСЗН. Далее выбирается регион и отдел ФСЗН. После этого необходимо выбрать категорию платежа: взносы, пеня или штраф за себя или наемных лиц, ввести учетный номер плательщика ФСЗН. При этом не забывать, что учетный номер при оплате за себя и за наемных работников различен, сообщает Министерство труда.

Подробная инструкция о способе внесения платежей через ЕРИП размещена на сайте Министерства труда.
 

Это Интересно
Беларусь
Анекдот все анекдоты

Жена работника ЖКХ летом на две недели перестает готовить горячую еду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.