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15. 11. 2018

Новогодний маркет приглашает со 2 января по 7 января в ТЦ Скала

Новогодний маркет в ТЦ Скала приглашает всех за волшебством со 2 января по 7 января. Все самое новогоднее, ароматное теплое и сказочное для вашего праздника мы собрали в одном месте.

Елки и декор

Всей семьей вы сможете прогуляться среди красочных прилавков с яркими игрушками, гирляндами, предметами интерьера и украшениями ручной работы. Кстати, если вы еще не определились какая елка достойна быть гостьей на вашем празднике, то вы сможете выбрать ее у нас, а венок из еловых веток отлично дополнит праздничный дизайн вашего дома.

Угощения

Именно у нас вам следует забыть о запретах и осуществить свои самые смелые кондитерские фантазии. Для большого новогоднего маркета угощения подыскивали самые искушённые сладкоежки. У нас вы найдете все: от шоколада, конфет и пряников, до сладких наборов.

Красота

Чудо в подарок для каждой, кто готов составить конкуренцию звездочке на макушке новогодней елки. Подарочные сертификаты на приобретение бьюти-средств, косметические наборы, эфирные масла и многое другое. Мы уверены: Вы встретите новый год ослепительно красивой!

Подарки

Мы знаем из чего состоит праздник и что можно подарить близким: сувениры, детские игрушки, блокноты, маски, новогодние костюмы, хлопушки и бенгальские огни. Обратите внимание что все подарки и покупки можно упаковать и красочно оформить здесь же, вам осталось только прийти.

Ждем Вас всей семьёй на нашем  новогоднем маркете в ТЦ Скала по адресу: ул. Петра Глебки 5.

Следить за новостями  новогоднего маркета  можно на сайте,  а также в Instagram. Подписывайтесь и следите за тем, что ожидает Вас на новогоднем маркете.

Дата: 2 января - 7 января
Время: 10.00-22.00

Место: центральный вход
Возрастное ограничение: 0+

ВХОД СВОБОДНЫЙ!


 

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