life:) запустил облачный сервис для хранения данных lifebox. Облако защищено надежной многоуровневой системой безопасности с опциями touch id и face id. Сервисом для хранения данных могут воспользоваться абоненты любых мобильных операторов.

Сервис автоматически создает историй из загруженных фото и видео, позволяет иметь доступ к файлам из любой точки мира и в любой момент восстанавливать их. Пользователи lifebox могут слушать музыку и смотреть видео прямо в облаке, импортировать данные из социальных сетей facebook и Instagram. Функция распознавания лиц и изображений позволяет искать информацию по людям, предметам или местам.

lifebox бесплатно предоставляет всем клиентам 5 ГБ дискового пространства для хранения информации. Для абонентов мобильного оператора life:) «облако» предлагает бесплатные 1 ГБ для загрузки и скачивания файлов из lifebox. Этот объем трафика будет включен во все тарифные планы, кроме предложений «Старт», «Семья», «Свободный life:)» и «Мир в руке».

Также сервис позволяет воспользоваться дополнительным пакетом объема пространства на диске lifebox:

25 ГБ + 2 ГБ трафика – 3,5 руб/мес

100 ГБ + 3 ГБ трафика – 5,5 руб/мес

500 ГБ + 4 ГБ трафика – 7,5 руб/мес

Подключить пакеты можно на сайте mylifebox.com, в приложении Smart life:), набрав короткий USSD-запрос *6767# или отправив на номер 6767 SMS с цифрой 1, чтобы подключить 25 ГБ + 2 ГБ, 2 - 100 ГБ + 3 ГБ, 3 - 500 ГБ + 4 ГБ.

Начать пользоваться lifebox можно, скачав приложение в Google Play и AppStore или загружая файлы на сайте mylifebox.com

Как воспользоваться lifebox абонентам других операторов?

Абоненты других мобильных операторов могут подключить любой пакет lifebox, скачав приложение в Google Play и AppStore.

В этом случае клиентам предоставляется только объем дискового пространства для хранения файлов. Трафик для загрузки и скачивания файлов из lifebox будет расходоваться согласно действующим тарифам клиента. Подробнее о сервисе вы можете узнать здесь.