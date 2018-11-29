В Дортмунде установили самую большую в мире рождественскую елку

В Германии официально открылся рождественский рынок Дортмунда. Высота самой большой в мире рождественской елки, зажженной вечером 26 ноября - 45 м, на ней горят 50 000 мерцающих огней. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Без установки рожденственской елки не обходится ни одно открытие сезона. Ель смонтирована из 1700 небольших елей, которые выращивались специально для Рождества в местных лесных хозяйствах. Торжественную церемонию открытия посетил мэр Дортмунда Ульрих Сиерау.

Монтаж рожденственской елки шел в течение четырех недель. Теперь ее украшают 48 000 праздничных фонариков. В Германии уже успели открыться почти 300 рождественских киосков. На каждой из них вместе с сувенирными полками, каруселями и вертепом красуется и елочка.