Лента RSS
Подписаться на ленту
29 ноября 2018, четверг, 10:33
-6°C
Завтра -6°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,42
29. 11. 2018

В Дортмунде установили самую большую в мире рождественскую елку

Фото: DPA

В Германии официально открылся рождественский рынок Дортмунда. Высота самой большой в мире рождественской елки, зажженной вечером 26 ноября - 45 м, на ней горят 50 000 мерцающих огней. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Без установки рожденственской елки не обходится ни одно открытие сезона. Ель смонтирована из 1700 небольших елей, которые выращивались специально для Рождества в местных лесных хозяйствах. Торжественную церемонию открытия посетил мэр Дортмунда Ульрих Сиерау. 

Монтаж рожденственской елки шел в течение четырех недель. Теперь ее украшают 48 000 праздничных фонариков. В Германии уже успели открыться почти 300 рождественских киосков. На каждой из них вместе с сувенирными полками, каруселями и вертепом красуется и елочка.

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

С повсеместным распространением смартфонов люди стали забывать, какие компоненты входят в состав освежителя воздуха.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.