Порошенко призвал корабли НАТО в Азовское море

Президент Украины Петр Порошенко призвал страны НАТО отправить военный флот в Азовское море. Заявление прозвучало в интервью немецкой газете Bild после того, как Россия захватила в Керченском проливе 3 украинских боевых корабля и 24 моряка.

По мнению Порошенко, флот НАТО должен появиться в регионе с целью обеспечения безопасности и поддержать Украину в конфликте с Россией, сообщает Deutsche Welle.

Украинский президент уверен, что Владимир Путин «хочет аннексировать Азовское море», рассматривая себя, как "российского императора", а Украину - как колонию. По его словам, «единственный язык, который Путин понимает, это сплоченность западного мира».

"Германия - один из наших ближайших союзников, и мы надеемся, что государства НАТО готовы направить корабли в Азовское море, чтобы поддержать Украину и обеспечить безопасность", - подчеркнул Порошенко, добавляя, что Германия должна задать себе вопрос - "что Путин будет делать дальше, если его не остановить".

26 ноября украинский посол в ФРГ Андрей Мельник призвал Евросоюз и НАТО вмешаться в конфликт в Керченском проливе. 27 ноября Совет НАТО призвал Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам и свободное судоходства для кораблей Украины в пределах региона.