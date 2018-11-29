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29. 11. 2018

Порошенко призвал корабли НАТО в Азовское море

Президент Украины Петр Порошенко призвал страны НАТО отправить военный флот в Азовское море. Заявление прозвучало в интервью немецкой газете Bild после того, как Россия захватила в Керченском проливе 3 украинских боевых корабля и 24 моряка.

По мнению Порошенко, флот НАТО должен появиться в регионе с целью обеспечения безопасности и поддержать Украину в конфликте с Россией, сообщает Deutsche Welle.

Украинский президент уверен, что  Владимир Путин «хочет аннексировать Азовское море», рассматривая себя, как  "российского императора", а Украину - как колонию. По его словам, «единственный язык, который Путин понимает, это сплоченность западного мира».

"Германия - один из наших ближайших союзников, и мы надеемся, что государства НАТО готовы направить корабли в Азовское море, чтобы поддержать Украину и обеспечить безопасность", - подчеркнул Порошенко, добавляя, что Германия должна задать себе вопрос - "что Путин будет делать дальше, если его не остановить".

26 ноября  украинский посол в ФРГ Андрей Мельник призвал Евросоюз и НАТО вмешаться в конфликт в Керченском проливе. 27 ноября Совет НАТО призвал Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам и свободное судоходства для кораблей Украины в пределах региона. 

 

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