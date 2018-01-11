Под Речицей перевернулся Peugeot: водитель погиб, пассажиры в больнице

В Речицком районе 30-летний мужчина погиб и три человека оказались в больнице после того, как их автомобиль вылетел в кювет, несколько раз перевернулся и врезался в дерево. ДТП произошло минувшей ночью.

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Как сообщили в ГАИ Гомельской области, примерно в 1:30 возле деревни Гончаровка Речицкого района 30-летний мужчина на автомобиле Peugeot 605 не справился с управлением на закруглении дороги. Машина вылетела в левый по ходу движения кювет, несколько раз перевернулась и столкнулась с деревом. Удар был настолько сильным, что легковушку буквально согнуло пополам.

Водитель получил тяжелые травмы и умер на месте аварии. В ГАИ уточнили, что он не был пристегнут ремнем безопасности. Две девушки 25 и 28 лет, а также 22-летний парень попали в больницу.