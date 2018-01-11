Долги белорусов по банковским кредитам приблизились к 11 млрд рублей

В июле 2018 года задолженность населения Беларуси перед банками превысила 10 миллиардов рублей, а к концу октября эта цифра подобралась в отметке в 11 млрд. Как следует из опубликованной на днях статистики Национального банка, в сентябре задолженность физлиц по кредитам выросла до 10,885 млн рублей.

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В статистическом бюллетене Нацбанка отмечается , что на 1 октября белорусы задолжали по банковским кредитам 10,885 млрд рублей. Это на 2,62 млрд больше, чем было год назад. За прошлый месяц долги белорусов по банковским займам выросли на 256,4 млн рублей.

В сентябре задолженность по потребительским кредитам, выданным физлицам, увеличилась на 136,6 млн рублей и достигла 4,019 млрд. По кредитам на финансирование недвижимости белорусы задолжали 6,866 млрд рублей, что почти на 120 млн рублей больше, чем было в начале августа.

Просроченная и пролонгированная задолженность по кредитам физических лиц продолжает расти. 1 августа она составляла 48,8 млн рублей, 1 сентября - 48,9 млн, а 1 октября – уже 50,9 млн.

Напомним, весной в Беларуси изменились условия кредитования физлиц из-за того, что люди берут все больше и больше кредитов. Теперь для потенциальных кредитополучателей рассчитывают коэффициент долговой нагрузки. Платежи по кредитам не должны превышать 40% от среднемесячного дохода.