Белорус обманул более тысячи мужчин, выдавая себя в интернете за девушку

29-летний мужчина из Могилевской области обманул в интернете более тысячи мужчин, выдавая себя за привлекательных девушек. Он договаривался о свидании и просил пополнить баланс телефона, а ничего не подозревающие мужчины перечисляли мошеннику деньги.

В управлении Следственного комитета по Могилевской области сообщили, что в отношении 29-летнего мужчину, который сейчас находится под стражей, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Оно еще расследуется.

Потерпевшими по делу признаны более тысячи человек со всей Беларуси. Как удалось выяснить правоохранителям, с начала 2015 года по август 2018-го мошенник создавал на сайтах знакомств и в соцсетях фейковые страницы девушек, с которых знакомился с мужчинами и приглашал на ужин. Во время переписки «девушка» просила нового знакомого пополнить баланс телефона на 20 рублей. После этого злоумышленники переводил деньги на личные расчетные счета.