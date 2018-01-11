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01. 11. 2018

Белорус обманул более тысячи мужчин, выдавая себя в интернете за девушку

29-летний мужчина из Могилевской области обманул в интернете более тысячи мужчин, выдавая себя за привлекательных девушек. Он договаривался о свидании и просил пополнить баланс телефона, а ничего не подозревающие мужчины перечисляли мошеннику деньги.

В управлении Следственного комитета по  Могилевской области сообщили, что в отношении 29-летнего мужчину, который сейчас находится под стражей, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Оно еще расследуется. 
 
Потерпевшими по делу признаны более тысячи человек со всей Беларуси. Как удалось выяснить правоохранителям, с начала 2015 года по август 2018-го мошенник создавал на сайтах знакомств и в соцсетях фейковые страницы девушек, с которых знакомился с мужчинами и приглашал на ужин. Во время переписки «девушка» просила нового знакомого пополнить баланс телефона на 20 рублей. После этого злоумышленники переводил деньги на личные расчетные счета.

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Пришел Лукашенко на форум БРСМ:
- Во время войны пионеры и комсомольцы в первых рядах шли на фронт. Надеюсь, что и вы, если придется, возьмете в руки оружие и встанете на защиту Родины!
С заднего ряда голос:
- А отработку поставят?

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