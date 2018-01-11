"Белпочта" начала принимать заказы на поздравление от Деда Мороза

С сегодняшнего дня «Белпочта» начала принимать заказы на новогодние поздравление от Деда Мороза, сообщает Телеграф со ссылкой на сайт предприятия. Сколько стоит эта услуга?

До празднования Нового года остается два месяца, и сотрудники «Белпочты» уже начали принимать заказы на услугу «Поздравление Деда Мороза». «Поздравление от Деда Мороза порадует детей и подарит прекрасное настроение взрослым!» - отмечается на сайте.

За 8,5 руб. белорусы могут заказать письмо, в котором будет находиться открытка с поздравлением, а также набор для создания праздничной атмосферы, в который войдут новогодняя гирлянда, елочные игрушки, сказочные маски, витражные наклейки. За 23 рублей ребенок получит не только письмо с поздравлением, но и мягкую игрушку.

Оформить и оплатить новогодний сюрприз нужно до 23 декабря. Это можно сделать в любом отделении почтовой связи, с помощью интернет-сервиса «Поздравление Деда Мороза», а также у почтальона. Представители «Белпочты» обещают доставить подарок на дом в канун Нового года.