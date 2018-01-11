Витебчанка пыталась сбыть фальшивые юани, привезенные из поездки в Китай

В Витебске сотрудники милиции задержали женщину, которая привезла из поездки в Китай поддельные деньги и попытались сдать их в банк. Об этом сообщили в четверг в УВД Витебского облисполкома.

Неработающую 42-летнюю жительницу Витебска задержали в одном из банков днем 29 октября. Она дала кассиру денежную купюру номиналом 20 юаней и попросила разменять. Банкнота оказалась фальшивой, и в отделение вызвали милиционеров.

Женщина рассказала, что совершал туристическую поездку в Китай, откуда привезла с собой 1300 юаней. Одна из купюр оказалась подделкой, изготовленной способом капельно-струйной печати.

В УВД отметили, что это лишь второй случай выявления фальшивых юаней за последние пару лет в Витебской области.