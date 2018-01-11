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01. 11. 2018

Витебчанка пыталась сбыть фальшивые юани, привезенные из поездки в Китай

В Витебске сотрудники милиции задержали женщину, которая привезла из поездки в Китай поддельные деньги и попытались сдать их в банк. Об этом сообщили в четверг в УВД Витебского облисполкома.

Неработающую 42-летнюю жительницу Витебска задержали в одном из банков днем 29 октября. Она дала кассиру денежную купюру номиналом 20 юаней и попросила разменять. Банкнота оказалась фальшивой, и в отделение вызвали милиционеров.
 
Женщина рассказала, что совершал туристическую поездку в Китай, откуда привезла с собой 1300 юаней. Одна из купюр оказалась подделкой, изготовленной способом капельно-струйной печати.
 
В УВД отметили, что это лишь второй случай выявления фальшивых юаней за последние пару лет в Витебской области. 

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Пришел Лукашенко на форум БРСМ:
- Во время войны пионеры и комсомольцы в первых рядах шли на фронт. Надеюсь, что и вы, если придется, возьмете в руки оружие и встанете на защиту Родины!
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