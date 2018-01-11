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01. 11. 2018

Равков: в 2019 году будет скорректирован план обороны Беларуси

Источник фото: БелТА

В следующем году Минобороны планирует скорректировать план обороны Беларуси. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщил министр обороны Андрей Равков.

2019 год, по словам Андрея Равкова, станет знаковым для военного планирования. Они намерены внести изменения в План обороны Беларуси на 2020-2024 годы, а в конце следующего года этот документ утвердит президент. Министр уточнил, что в него в полном объеме будут заложены постулаты Военной доктрины.
 
В следующем году Вооруженные Силы продолжат выполнять важные государственные задачи, пишет БелТА. Среди них подготовка и проведение мероприятий, связанных с 75-летием освобождения республики, охрана воздушного пространства во время Европейских игр, участие в ряде конкурсов, а также в мероприятиях в рамках ОДКБ. Белорусские военные будут отрабатывать свои навыки и умения во время совместного учения «Щит Союза-2019», которое пройдет на территории России.

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