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01. 11. 2018

В двух районах Минска сетевую воду окрасят в светло-зеленый цвет

В двух районах Минска сетевая вода окрасится в светло-зеленый цвет, сообщили в Мингорисполкоме. Окрашивание воды произведут в зоне котельной «Кедышко», от которой получают тепло потребители Советского и Первомайского районов.

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В сетевую воду трубопроводов добавят специальный краситель - флуоресцеин. В результате этого она приобретен светло-зеленый оттенок. Это делается для того, чтобы выявить утечки теплоносителя и принять соответствующие меры. 
 
Окрашивание сетевой воды будет проводиться с 12 ноября по апрель следующего года. В мэрии подчеркнули, что флуоресцеин не угрожает здоровью людей.
 
Если вы обнаружили утечку сетевой воды или позеленела горячая вода, следует сообщить об этом диспетчерам Минских теплосетей по телефонам 218-27-52, 298-27-27, 298-27-37.

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