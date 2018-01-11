В двух районах Минска сетевую воду окрасят в светло-зеленый цвет

В двух районах Минска сетевая вода окрасится в светло-зеленый цвет, сообщили в Мингорисполкоме. Окрашивание воды произведут в зоне котельной «Кедышко», от которой получают тепло потребители Советского и Первомайского районов.

смотрите также Жители Новополоцка на несколько часов остались без света и воды

В сетевую воду трубопроводов добавят специальный краситель - флуоресцеин. В результате этого она приобретен светло-зеленый оттенок. Это делается для того, чтобы выявить утечки теплоносителя и принять соответствующие меры.

Окрашивание сетевой воды будет проводиться с 12 ноября по апрель следующего года. В мэрии подчеркнули, что флуоресцеин не угрожает здоровью людей.

Если вы обнаружили утечку сетевой воды или позеленела горячая вода, следует сообщить об этом диспетчерам Минских теплосетей по телефонам 218-27-52, 298-27-27, 298-27-37.