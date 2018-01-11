Со дна Немана в Ивьевском районе достали 500-летнюю лодку

В прошлые выходные со дна реки Неман возле деревни Николаево Ивьевского района подняли восьмиметровую лодку-челн, которая была изготовлена примерно 500 лет назад. Белорусские историки утверждают, что эта находка - настоящая археологическая сенсация.

На месте обнаружения артефакта работала экспедиция Института истории Национальной академии наук и дайвинг-центра «Морской Пегас». Они начали работу по подъему древней лодки со дна Немана 26 октября и вытащили ее на берег в выходные.

В академии наук отметили, что лодку-долбленку обнаружили местные жители. Она лежала на дне реки на глубине до 1,5 метра, от берега до нее было примерно 2-5 метров.

Ученые полагают, что эта лодка была сделана в начале 16-го столетия. В то время челны широко использовались в хозяйственно-бытовой сфере, выступая основным способом передвижения по воде видом для древних жителей на территории Беларуси. В некоторых регионах использование долбленок фиксировалось вплоть до конца 20 века.

Найденная на дне Немана лодка была изготовлена из дуба. Специалисты выяснили, что срубленному для этой цели дереву было минимум 300 лет, то есть оно начало расти в начале 13-го века.

В данный момент лодка находится в НАН Беларуси. После проведения всех необходимых исследований ее подготовят для экспонирования.

Фото: sb.by