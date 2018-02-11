К 2020 году белорусы будут платить 100% стоимости почтовых услуг

Антиинфляционная программа предусматривает, что к 2020 году население Беларуси будет в 100-процентном объеме возмещать затраты на оказание услуг электросвязи и почтовой связи. Это произойдет в том числе за счет оптимизации затрат. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сообщили, что сколько сейчас возмещают люди.