Лента RSS
Подписаться на ленту
02 ноября 2018, пятница, 14:44
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,42
02. 11. 2018

К 2020 году белорусы будут платить 100% стоимости почтовых услуг

Источник фото: Telegraf.by

Антиинфляционная программа предусматривает, что к 2020 году население Беларуси будет в 100-процентном объеме возмещать затраты на оказание услуг электросвязи и почтовой связи. Это произойдет в том числе за счет оптимизации затрат. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сообщили, что сколько сейчас возмещают люди.

смотрите также "Белпочта" начала принимать заказы на поздравление от Деда Мороза
За шесть месяцев 2018 года уровень возмещения затрат «Белпочты» на пересылку простых внутренних отправлений почтовых карточек, писем, бандеролей и мелки пакетов составил 92,1%, пишет TUT.by со ссылкой на представителей МАРТ. На сегодняшний день за пересылку простого письма или простой бандероли весом до 20 грамм нужно заплатить 42 копейки, простого мелкого пакета массой до 20 грамм — на 12 копеек больше.
 
Ранее Телеграф сообщал, что в правительстве утвердили Антиинфляционную программу, в которой определено, сколько население будет возмещать расходов за ЖКУ и почтовые услуги, проезд в общественном транспорте. К 2020 году белорусы будут оплачивать 100% стоимости «коммуналки» и почтовых услуг, а уровень компенсации за проезд в транспорте составит от 60 до 90%.

Это Интересно
Актуальное
Экономика
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Мариванна, я домашнее задание дома забыл.
- А голову ты дома не забыл?
- Нет, вот она, в пакете.
- Тогда начнём обряд!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.