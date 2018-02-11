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02. 11. 2018

Лидера группы Dzieciuki оштрафовали за два репоста во «Вконтакте»

Александр Денисов Источник фото: Радыё "Свабода"

Сегодня стало известно, что гродненского журналиста и лидера группы Dzieciuki Александра Денисова оштрафовали за распространение экстремистских материалов в интернете. Поводом для административного дела стали два репоста во «ВКонтакте» о прошлогоднем участии анархистов в марше нетунеядцев.

За распространение информации, внесенной в республиканский список экстремистских материалов, Александра Денисова приговорили к выплате штрафа в размере 25 базовых величин (612,5 руб.). Такое решение принял суд Октябрьского района Гродно 2 ноября, сообщает svaboda.org.
 
Как выяснилось, в марте 2017 года музыкант разместил на своей странице два видео об участии брестских анархистов в марше нетунеядцев. Репосты были сделаны на странице «Революционное действие», запрещенной в Беларуси. Денисов отметил, что на данный момент оба видео исчезли с его страницы, но он их не удалял.

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