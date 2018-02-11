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02. 11. 2018

Гончарова: в производстве СК уголовных дел в отношении Израилевича нет

Источник фото: Следственный комитет

В Следственном комитете не подтверждают информацию о задержании бизнесмена Аркадия Израилевича, о котором белорусские СМИ сообщили накануне.

смотрите также СМИ: в Минске за взятку задержан бизнесмен Израилевич
«В производстве Следственного комитета уголовные дела в отношении Аркадия Израилевича отсутствуют», - заявила в пятницу, 2 ноября, официальный представитель ведомства Юлия Гончарова.
 
По информации ряда СМИ, правоохранители задержали Аркадия Израилевича 30 октября. Бизнесмена, который занимался инвестициями в недвижимость, якобы попался на даче взятки для урегулирования строительных вопросов. В КГБ также не подтвердили его задержание.

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