Шуневич предупредил о грядущих кадровых изменениях в «Динамо»

Глава наблюдательного совета минского «Динамо» Игорь Шуневич встретился с командой и администрацией хоккейного клуба. Он заявил, что в ближайшее время команду ожидают изменения, в том числе кадровые, сообщается на сайте «зубров».

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Игорь Шуневич отметил, что новая стратегия развития клуба будет воплощаться в жизнь в ближайшее время. В результате ее реализации произойдут некоторые кадровые решения.

«Не скрою, это будет оценка труда каждого – от главного тренера до игроков команды. Сегодняшнее положение дел таково, что мы вправе требовать иного результата», - заявил он и пожелал игрокам удачи в предстоящем матче с «Барысом», от итого которого будут зависеть ближайшие перемены.

На сегодняшний день минское «Динамо» находится на самом последнем месте в турнирной таблице Западной конференции, проиграв 18 из 23 матчей в сезоне.

После того как хоккеисты заработали 11 поражений подряд в КХЛ, их свозили на МТЗ . Руководство клуба полагало, что экскурсия на завод станет для динамовцев хорошим стимулом прервать неудачную серию. Так и произошло: 1 ноября они победили китайский «Куньлунь».