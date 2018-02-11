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02. 11. 2018

В ГАИ показали, как ловили тракториста с 5,4 промилле в Ляховичском районе

В Ляховичском районе инспекторы задержали пьяного тракториста – у него выявили 5,4 промилле алкоголя. 54-летний мужчина врезался в забор и скрылся с места происшествия, а вскоре ему пришлось удирать от экипажа ГАИ.

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Погоня за пьяным трактористом произошла во второй половине дня 1 ноября, сообщили в ГАИ Брестской области. В агрогородке Дарево Ляховичского района мужчина на тракторе МТЗ врезался в забор и уехал. Информация поступила в ГАИ, и вскоре правоохранители нашли беглеца. Он ехал по трассе Барановичи – Ляховичи.

Поскольку тракторист игнорировал требования об остановке, экипаж ГАИ был вынужден преградить дорогу трактору, чтобы заставить водителя остановиться. После остановки мужчина заперся в кабине и провел там некоторое время. Затем он понял, что деваться некуда,  вышел на улицу и попытался убежать. Его задержали.
 

Оказалось, что тракторист был сильно пьян – у него выявили 5,4 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении него составили семь протоколов. «Трактор принадлежит одной из организаций района»,- уточнили в ГАИ.

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