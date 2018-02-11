В Бресте один маршрутчик избил другого: СК ищет очевидцев драки

В Бресте сотрудники Следственного комитета разбираются в обстоятельствах драки водителей двух маршруток. Один несколько раз ударил другого за то, что тот якобы подрезал его. Медики установили, что потерпевший получил тяжкие телесные повреждения.

Инцидент произошел в девятом часу утра 27 июля на улице Орловской в Бресте, сообщили в областном УСК. 40-летний водитель маршрутного такси №35 избил 41-летнего водителя маршрутного такси №4. Причиной, по словам нападавшего, стало то, что коллега подрезал его во время движения.

Потерпевший получил не менее трех ударов кулаком в голову. Его травмы были квалицированы как тяжкие телесные повреждения. В отношении его обидчика завели уголовное дело. Следователи просят граждан, которые стали очевидцами драки водителей или ехали в качестве пассажиров в маршрутках, позвонить по телефону +375 (33) 600-55-88.