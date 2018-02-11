В Минздраве объяснили, почему из аптек исчезли некоторые лекарства от простуды

В Министерстве здравоохранения прокомментировали сообщения СМИ о том, что в минских аптеках пропали некоторые популярные лекарства от простуды, например, импортные «Фервекс», «Колдрекс», «Терафлю». Если жители регионов еще могут их купить, то в Минске не во всех аптеках их найдешь.

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В «Белфармации» не стали комментировать отсутствие противопростудных медпрепаратов в минских аптеках. Зато вскоре появился комментарий Министерства здравоохранения. Там заявили, что в белорусских аптеках достаточно лекарств от простуды: в них широко представлены комбинированные препараты отечественного и зарубежного производства, содержащие парацетамол: «Антигриппин», «Ангримакс», «Гростудин», «Орвиколд» и другие.

Некоторых препаратов, в том числе порошков «Фервекс», «Колдрек Хотрем», таблеток «Колдрекс» и «Ринза», пока нет в аптеках в связи с прохождением процедуры регистрации, которая уже завершается. Что касается «Терафлю», он не отгружается в Беларусь из-за внесения изменений в нормативно-техническую документацию, а сроки возобновления поставок пока неизвестны.

В Минздраве подчеркнули, что все названные лекарства примерно одинаково помогают справляться с симптомами гриппа и простуды, незаменимых среди них нет.