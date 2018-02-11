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02. 11. 2018

Крупные службы такси Минска обещают не повышать тарифы во время Евроигр

Крупные службы такси Минска пообещали властям не поднимать тарифы на свои услуги во время проведения вторых Европейских игр в 2019 году, сообщается на сайте МАРТ. Это делается для того, чтобы обеспечить комфортное пребывание гостей, участников соревнований и самих минчан, и поддержать гостеприимный имидж республики.

Крупные диспетчерские службы такси Минска подписали с МАРТ, Минтрансом и Мингорисполкомом меморандум о гарантированном уровне тарифов на услуги перевозок пассажиров, когда будет проводиться турнир. В период с 15 июня по 5 июля 2019 года столичные таксисты обязуются не превышать уровень тарифов, действовавших в городе по состоянию на 1 апреля. Это касается и услуг такси, заказанных посредством мобильных приложений.
 
В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли отметили, что подписание меморандума является добровольным шагом перевозчиков. Под меморандумом подписались представители 14 диспетчерских служб города, в том числе компании, работающие через мобильные приложения. Одна из крупнейших служб такси Минска пока не заявила о готовности поддержать меморандум.
 
Список служб такси, подписавших меморандум:
 
  • «КОРИС-ГУАРД»;
  • «Маршрутные перевозки»;
  • «Такси Бавария»;
  • «АвтоЮрлайн»;
  • «Пятница плюс»;
  • Индивидуальный предприниматель Лавренчук Е.В.;
  • «Галактик Вэй»;
  • «Мобильное такси 052»;
  • «Такси Алмаз 7788»;
  • «Такси фо ю»;
  • «ГолденТакс»;
  • «Такси Командир»;
  • «РуТакси»;
  • «СИАавто-007».

 

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