Крупные службы такси Минска обещают не повышать тарифы во время Евроигр

Крупные службы такси Минска пообещали властям не поднимать тарифы на свои услуги во время проведения вторых Европейских игр в 2019 году, сообщается на сайте МАРТ. Это делается для того, чтобы обеспечить комфортное пребывание гостей, участников соревнований и самих минчан, и поддержать гостеприимный имидж республики.

Крупные диспетчерские службы такси Минска подписали с МАРТ, Минтрансом и Мингорисполкомом меморандум о гарантированном уровне тарифов на услуги перевозок пассажиров, когда будет проводиться турнир. В период с 15 июня по 5 июля 2019 года столичные таксисты обязуются не превышать уровень тарифов, действовавших в городе по состоянию на 1 апреля. Это касается и услуг такси, заказанных посредством мобильных приложений.

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли отметили, что подписание меморандума является добровольным шагом перевозчиков. Под меморандумом подписались представители 14 диспетчерских служб города, в том числе компании, работающие через мобильные приложения. Одна из крупнейших служб такси Минска пока не заявила о готовности поддержать меморандум.

Список служб такси, подписавших меморандум:

«КОРИС-ГУАРД»;

«Маршрутные перевозки»;

«Такси Бавария»;

«АвтоЮрлайн»;

«Пятница плюс»;

Индивидуальный предприниматель Лавренчук Е.В.;

«Галактик Вэй»;

«Мобильное такси 052»;

«Такси Алмаз 7788»;

«Такси фо ю»;

«ГолденТакс»;

«Такси Командир»;

«РуТакси»;

«СИАавто-007».