Бизнесмену Топузидису предложили курировать винзавод-банкрот «Иловское»

Правительство предложило владельцу «Короны» и «Табак-инвест» Павлу Топузидису взять шефство над убыточным винзаводом «Иловское». Об этом стало известно по итогам рабочей поездки вице-премьера Александра Турчина в Минскую область.

«Иловское» специализируется на производстве этилового спирта, плодовых и фруктово-ягодных вин, кальвадоса. Это одно из самых крупных предприятий Мядельского района – здесь трудятся почти 150 человек.

Завод имеет просроченную задолженность по платежам в бюджет. Это связано с высокой конкуренцией, не расчетами организаций торговли, ростом закупочных цен на сырье и материалы, говорится в сообщении Совмина. В суд Минской области было подано заявление о признании МОУП «Иловское» банкротом, в результате чего на предприятии был введен защитный период. Сейчас там работает антикризисный управляющий.

Вице-премьер Александр Турчин побывал на этом предприятии и узнал о мерах, которые принимаются для его оздоровления. Побеседовав с руководством и работниками винзавода, он отметил, что правительство не может находиться в стороне. По его словам, у бизнес-сообщества есть возможность поддерживать проблемные предприятия.

В частности, курировать проблемное предприятие поручено бизнесмену, зампреду Совета по развитию предпринимательства Павлу Топузидису. Он сможет оказать консультативную помощь и содействие в реализации продукции.