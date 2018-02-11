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02. 11. 2018

В Мстиславле в бассейне едва не утонул ребенок, на тренера завели дело

Восьмилетний мальчик едва не утонул во время занятия по плаванию в бассейне в Мстиславле (Могилевская область). На 19-летнюю тренера-преподавателя, которая отвлеклась и не заметила, что один из мальчиков тонет, завели уголовное дело.

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что этот инцидент произошел 26 сентября в учебно-спортивном учреждении Мстиславля. Во время занятия по плаванию в бассейне среди детей 2-3 классов 19-летняя тренер ненадолго отвлеклась от ребят, а затем увидела, что один из мальчиков лежит на глубине 30-40 см под водой лицом вниз.
 
Ребенка достали из воды и оказали  неотложную помощь, после чего его отправили в больницу. В СК отметили, что у мальчика произошла механическая асфиксия, которая вызвала комплекс угрожающих жизни состояний. К счастью, ребенка спасли. Сейчас он уже находится дома, чувствует себя хорошо.
 
В отношении девушки, которая должна была следить за воспитанниками и не справилась со своими обязанностями, возбудили уголовное дело.

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