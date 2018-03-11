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03. 11. 2018

Синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси в эти выходные

Белгидромет сообщает, какой будет погода в эти выходные. Суббота выдастся дождливой, а в воскресенье днем будет преимущественно без осадков. Температура воздуха составит до 12-15 градусов.

В субботу, 3 ноября, в большинстве районов Беларуси пройдут дожди, ветер переменных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха днем составит от 9 до 15 градусов.
 
В Минске сегодня временами будет идти дождь. Синоптики уточняют, что вероятность осадков более 90%. Днем термометр покажет 10-12 градусов, вечером – 9-11.
 
В воскресенье, 4 ноября, ночью и утром на большей части страны пройдут дожди, днем преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в некоторых районах образуется туман. Ветер неустойчивый умеренный. Ночью будет от 0 до 9 градусов, днем – 5-12.

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