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03. 11. 2018

В Беларуси мужчин меньше, чем женщин, их средний возраст - 37,5 года

Источник фото: gomel.today

Сегодня отмечается Всемирный день мужчин. В Беларуси мужчин меньше, чем женщин, их средний возраст - 37,5 года, говорится в статистическом обзоре Национального статкомитета, который был подготовлен специально к празднику.

По состоянию на 1 января в Беларуси насчитывалось 4 млн 421,5 тыс. мужчин, или 46,6% от общей численности населения. На тысячу мужчин приходилось 1147 женщин.
 
Средний возраст белорусских мужчин - 37,5 года. Причем проживающие в сельской местности мужчины старше, чем мужчины-горожане - 41,1 года против 36,4 года. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин в прошлом году составила 69,3 года, женщин — 79,2 года. 
 
 
В городах и поселках городского типа проживает три четверти мужчин, в начале года их было 3417,9 тыс. человек. Каждый пятый мужчина в Беларуси живет в Минске. Кроме того, в столице проживает самое молодое мужское население: средний возраст мужчин здесь – 36 лет.
 
Около 64,7% общей численности мужчин находятся в трудоспособном возрасте. Большинство из них выбирает преимущественно такие виды деятельности, как информация и связь, промышленность, сельское, лесное и рыбное хозяйство, транспорт, строительство.
 
 
Мужчины предпочитают создавать семьи в 25-29 лет (каждый третий мужчина, заключивший брак) и 20-24 лет (каждый четвертый). В 2017 году ЗАГС посетили 66,2 тыс. мужчин, в том числе 47 тыс. мужчин вступили в брак впервые. Если средний возраст жениха при вступлении в первый брак составляет 27,9 года, то в повторный – в 41,2 года.
 
Также Белстат выяснил, чем предпочитают заниматься белорусские мужчины в свободное время.
 

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