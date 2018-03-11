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03. 11. 2018

В Гродно зарегистрировали третий случай бешенства за месяц

В Гродно зарегистрирован третий случай бешенства за последний месяц. На днях возле одного из домов по улице Кремко местные жители нашли бродячего кота и отнесли его в ветклинику, где ему поставили страшный диагноз.

В городе появились листовки, которые предупреждают об очередном случае бешенства, сообщает Hrodna.life. Все, кто контактировал с животным, должны получить прививки, а в микрорайоне отловят всех беспризорных животных. 
 
В начале октября в городе ввели карантин на улицах Кленовой и Курчатова, где обнаружили больных хорька и кошку. Карантин продлится в течение двух месяцев.
 

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