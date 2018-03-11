В Гродно зарегистрировали третий случай бешенства за месяц

В Гродно зарегистрирован третий случай бешенства за последний месяц. На днях возле одного из домов по улице Кремко местные жители нашли бродячего кота и отнесли его в ветклинику, где ему поставили страшный диагноз.

В городе появились листовки, которые предупреждают об очередном случае бешенства, сообщает Hrodna.life . Все, кто контактировал с животным, должны получить прививки, а в микрорайоне отловят всех беспризорных животных. В начале октября в городе ввели карантин на улицах Кленовой и Курчатова, где обнаружили больных хорька и кошку. Карантин продлится в течение двух месяцев. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby