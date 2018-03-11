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03. 11. 2018

Из-за разницы в зарплате гродненский строитель избил коллегу молотком

В Гродно нетрезвый строитель избил коллегу молотком из-за разницы в зарплате. Инцидент произошел вечером в среду, 31 октября, на территории одной из организаций, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

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После рабочего дня четверо строителей собрались в бытовке, чтобы вместе выпить. В процессе употребления крепкого напитка они начали обсуждать, у кого какая зарплата. Выяснилось, что при примерно одинаковом объеме выполненных работ начисленные им суммы отличаются.
 
Этот факт сильно задел 44-летнего мужчину и его 59-летнего коллегу. Во время спора младший схватил молоток и несколько раз ударил оппонента: один удар пришелся в голову, два – по туловищу. Мужчина получил тяжкие телесные повреждения. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело.

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