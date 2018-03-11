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03. 11. 2018

Поезд Минск-Адлер столкнулся с грузовиком на Кубани: 18 пострадавших

Рано утром 3 ноября на железнодорожном переезде в Краснодарском крае России пассажирский поезд Минск-Адлер столкнулся с грузовиком, в результате чего 18 человек пострадали. Четырех человек увезли в больницу, сообщают российские информагентства. В Сети появились фото с места происшествия.

ЧП произошло около четырех часов утра на ж/д переезде между станциями Тимошевской и Ведмидовка в Тимашевском районе на Кубани. По предварительным данным, в этом виноват водитель КамАЗа, который проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на пути, когда к переезду приближался поезд. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения все же не удалось.
 
 
В результате аварии пострадали 18 человек: машинист и его помощник, 15 пассажиров поезда, а также сам водитель грузовика. По информации ТАСС, в больницу госпитализировали четыре человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Остальным медики оказали помощь на месте.
 
 
На момент столкновения в поезде находилось 704 пассажира и 29 работников поездной бригады, уточнили сегодня в пресс-центре Белорусской железной дороги. В половине восьмого утра поезд возобновил движение. Пассажиры продолжили поездку в сопровождении медиков.

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