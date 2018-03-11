Жительнице Гродно дали субсидию на открытие бизнеса в Instagram

Жительница Гродно Анна Бенидзе получила государственную субсидию на открытие собственного бизнеса в Instagram – с помощью соцсети она продает арахисовое масло. Женщина говорит, что именно субсидия на открытие дела стала стимулом начать свой бизнес.

Начальник отдела государственной службы занятости управления по труду, занятости и социальной защите Гродненского райисполкома Нелли Мицура отметила, что кандидатов на субсидирование бизнеса стало больше. Основные требования для выделения денежной помощи от государства - статус безработного и четкий бизнес-план.

Анна Бенидзе оценила рынок продуктов питания и пришла к выводу, что сейчас многие люди придерживаются здорового образа жизни, следят за фигурой и стараются заменять сладости арахисовым маслом. А оно оказалось в Беларуси в дефиците.

Субсидию в размере около 3 тыс. рублей женщина потратила на приобретение необходимого оборудования. Она совсем не жалеет, что занялась этим.

«На наемной работе уже не было куда расти. О субсидии рассказали знакомые. Давно зародилась идея начать свое дело, но без финансовой поддержки было сложно решиться. У меня есть план: если дело пойдет, стану производить масло», - цитирует Анну газета «Перспектива»

К слову, на сегодняшний день размер безвозвратной государственной субсидии на организацию собственного дела составляет 11 бюджетов прожиточного минимума (с 1 ноября по 31 января БПМ равен 214 руб. 21 коп. – прим. Телеграф). При организации предпринимательской деятельности, связанной с внедрением результатов научно-технических исследований и разработок ее размер денежной помощи увеличивается до 20 БПМ.

Для этого безработный гражданин должен подать в орган по труду и занятости заявление о предоставлении субсидии и бизнес-план избранного вида деятельности. В случае принятия положительного решения с безработным заключается соответствующий договор, и он получает деньги, которые может потратить на покупку оборудования, инструментов, материалов, сырья, на оплату услуг и иные цели.